((ريتا الرَّائِيَة)) - ريتا عودة

2021/05/04 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة أنا ريتا الرَّائِيَةُ،أَتيتُكُم للعشقِنَبيَّة.أَهُزُّبشجرةِ الشِّعرِفتُسَاقِطُ عليكُمرُطَبًا جَنِيًّا.كُلُّ أوجاعِ الكَادحينَقَضِيَتي،فاقرَأواأدبا شهيّا.واسمعوا،لتسْمُوَ أرواحُكُم،صَوتِيَ الشَّجِيَّ.



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