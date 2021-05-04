صاحبة ثاني اعلى منصب بالسفارة السويسرية في ايران تسقط من الطابق 18 في ظروف غامضة

2021/05/04 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام إيرانية عن مقتل الشخص الثاني في سفارة سويسرا بالعاصمة الإيرانية في ظروف غامضة.

وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية قالت ان دبلوماسية تشغل ثاني اعلى منصب في السفارة توفيت بعد سقوطها من الطابق الثامن عشر من أحد المباني، من دون ان تذكر الوكالة اية معلومات او تفاصيل عن ملابسات الحادث.

ومما يجدر ذكره ان سويسرا تتولى رعاية المصالح الأميركية في ايران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن بالعام الف وتسع مئة وتسعة وسبعين.

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