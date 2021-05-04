بدء اجتماع الاتحاد الوطني مع رئاسة اقليم كوردستان

2021/05/04 | 12:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، في تلة دباشان بمدنية السليمانية، نيجيرفان بارزواني رئيس اقليم كوردستان.

واستقبلت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي.



نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان يرافقه شيخ جعفر شيخ مصطفى ومصطفي سيد قادر نائبي رئيس اقليم كوردستان، في تلة دباشان في مدينة السليمانية.

وسيناقش الاجتماع المشاكل الموجودة في اقليم كوردستان بالاضافة الى ملف دستور اقليم كوردستان والعلاقات الثنائية بين الاطراف السياسية الكوردستانية.

PUKmedia خاص

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