نيجيرفان بارزاني: نسعى لمعالجة المشاكل بالتعاون مع جميع الاطراف

2021/05/04 | 12:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نيجيرفان بارزاني، ان رئاسة اقليم كوردستان قررت زيارة الاطراف السياسية الكوردستانية لمناقشة عدد المشاكل الموجودة في اقليم كوردستان وملف الدستور.

وقال نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: سنقوم بزيارة الاطراف السياسية الكوردستانية لمناقشة معالجة المشاكل الموجودة وملف دستور اقليم كوردستان.

واضاف: يجب ان تجد الاطراف الكوردستانية اطارا للتعاون المشترك، لانه فقط عن طريق وحدة الصف نستطيع حماية مكاسبنا وتقوية موقع الكورد في بغداد.

واوضح: نحن في مشاورات مستمرة مع الاطراف السياسية وهناك جهود جدية لانهاء ملف الدستور داخل برلمان كوردستان، مشيرا الى انه من السابق لاوانه الحديث عن تشكيل تحالفات للانتخابات المقبلة.

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