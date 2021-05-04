المفوضية: البدء بعملية التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات ترشح للانتخابات المبكرة في العراق

2021/05/04 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البدء بعملية التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات ترشح للانتخابات المبكرة والذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف وخمس مئة مرشح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها بعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين وإيقاف عملية التسجيل البايومتري، لتشرع بإعداد سجل ناخبين رصين كاشفة عن تخويل المفوضية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لطبع استمارات الناخبين واوراق الاقتراع.

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