2021/05/04 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت إحصائية سنوية صادرة عن مسؤولين ماليين في مجلس القضاء الأعلى، نشرها المجلس اليوم الثلاثاء، أن مؤسستهم وضعت نحو 44 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الأعلى ينشر حصيلة إيراداته المالية خلال العام الماضي المركز الخبري الوطني.

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