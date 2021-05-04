2021/05/04 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية وثيقة خاصة

بمؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تكشف

عن عدد الايتام التي تكفلت المؤسسة

برعايتهم والمبالغ المصروفة لتأمين

احتياجاتهم.

وبحسب الوثيقة فان المؤسسة التي تعمل

تحت اشراف مك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني ينفق بحدود (500) مليار دينار على اكثر من (120.000) يتيم عراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني ينفق بحدود (500) مليار دينار على اكثر من (120.000) يتيم عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).