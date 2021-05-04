قاضي عراقي: المخدرات تنتشر أكثر في الأحياء الفقيرة.. ودخول العنصر النسائي في المتاجرة

2021/05/04 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازالت المخدرات من أخطر المشكلات التي

تواجه المجتمعات الإنسانية التي تهدد

أمنها واستقرارها وتشكل عبئاً ثقيلاً

فهي لا تقتصر على مكان معين دون الآخر.

ويقول قاضي محكمة تحقيق المسيب نبيل

الطائي إن "جر

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