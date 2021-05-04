وزارتا العمل والتجارة تناقشان عدة جوانب تخص الطبقة العمالية في العراق

2021/05/04 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلـت مدير عام دائرة التقاعد

والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة

العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران

ممثل الشركة العامة لصناعة الحبوب

التابعة لوزارة التجارة وممثلاً عن

أصحاب المطاحن في العراق يوم الأ

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