بعد نزيف حاد.. نقل الفنانة نادية العراقية إلى العناية المركزة

2021/05/04 | 12:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مي، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن دخول والدتها العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى، الأسبوع الماضي.

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وطالبت مي الجمهور بالدعاء لوالدتها من أجل التماثل للشفاء قائلة: "أنا مي..



ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جداً من يومين، أرجوكم ادعوا لها بالشفاء، أنا كان لازم أكتب البوست عندها يمكن دعائكم يقدر يعمل حاجة..



اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه".

يذكر أن الفنانة نادية العراقية تشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع.

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