انقلاب قطار عراقي محمل بالنفط الاسود.. هل حدث بفعل فاعل؟

2021/05/04 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انقلاب قطار محمل بـ “النفط الأسود” شمالي العاصمة، فيما ألمح إلى أن الامر قد يكون بفعل فاعل.

وذكر مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني في بيان إن “السكك في الآونة الأخيرة بدأت تستعيد نشاطها وتم المباشرة بإصلاح العديد من خطوطها من إعادة تأهيل القناطر والجسور، بالإضافة الى صيانة خطوط السكة وتأهيل المحطات”.

وأوضح أن “الأمر انتهى بتوقيع عقود النفط لنقل المنتجات النفطية من الدورة وبيجي إلى أم قصر وهذا الأمر في الحقيقة يزعج بعض الجهات”.

ولمح إلى أن “حادثا وقع بين محطتي (المشاهدة و الدجيل) حيث انحرف قطار محمل بالنفط الأسود عن طريقه وذلك بسبب خروج الأحواض عن مسار خط السكة”.

وأشار الحسيني، إلى أن “فريقا فنيا مختصا يقوم الآن بإعادة هذه الأحواض إلى خط السكة”، لافتاً إلى أن “الاضرار المادية سوف تقدر بعد الانتهاء من العمل في موقع الحادث”.

كما نفى مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني، “وجود أي خسائر بشرية”.

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