بأمر من ابو رغيف.. اعتقال مسؤول استخباري في بغداد

2021/05/04 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية وبأمر احمد ابو رغيف المكلف بمكافحة الفساد، اعتقلت مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد.واضاف ان "مدير شبعة الاستخبارات، تم تودعه السجن لغرض التحقيق معه بقضايا فساد".

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