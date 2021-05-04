كوفيد يفتك بالهند في ظل نقص الأكسجين واكتظاظ المستشفيات

2021/05/04 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند منذ بداية ظهور الوباء من 20 مليونا الاثنين ما زاد الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فيما لا تزال المستشفيات مكتظة وتعاني من نقص الاكسجين وتجهد لإنقاذ المرضى.وبحسب البيانات الأخيرة التي … Readmore

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