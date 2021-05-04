مجموعة السبع تدعو الى الوحدة في مواجهة التهديدات العالمية

2021/05/04 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع الثلاثاء في لندن أول اجتماع حضوري منذ أكثر من سنتين للاتفاق على ردود مشتركة للتهديدات العالمية.على جدول أعمال المحادثات ملفات الصين وبورما وليبيا وسوريا وروسيا قبل قمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب … Readmore

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