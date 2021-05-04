القبض على منتحل صفة منتسب لاخذ مبالغ مالية من المواطنين (صورة)

2021/05/04 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

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اعتقلت القوات الامنية في محافظة واسط، الثلاثاء، القبض على شخص انتحل صفة مفوض في مكافحة الاجرام قام بجمع المال من المواطنين.

وقالت مديرية شرطة واسط في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (4 ايار 2021)، انه "بعد ورود معلومات دقيقة الى قسم مكافحة الاجرام بوجود شخص ينتحل صفة مفوض في مكافحة الاجرام يقوم باخذ مبالغ مالية من عوائل الموقوفين مقابل تعهده بإطلاق سراحهم، تم تشكيل فريق عمل من خيرة الضباط اخذ على عاتقه كشف ملابسات هذه القضية."

واضاف البيان انه "وبعد استحصال الموافقات الرسمية تم القبض على الشخص المقصود متلبسا بالجرم المشهود وهو يقوم باستلام مبلغ 500 الف دينار من عائلة احد الموقوفين بعد ان تم التنسيق مع هذه العائلة واستدراج المتهم".

واشار البيان انه "دونت اقواله واعترف صراحة بانتحاله صفة منتسب في مكافحة اجرام واسط وانه يقوم بالنصب والاحتيال على الناس واخذ الرشاوي منهم مستغلا انتحاله لهذه الصفة."

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