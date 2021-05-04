النقل: حادث القطار جرى تضخيمه والأضرار المسجلة مادية فقط

2021/05/04 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بعد ان بدأت سكك حديد العراق تستعيد عافيتها وباشرت باصلاح العديد من خطوطها كإعادة تاهيل القناطر والجسور بالاضافة الى صيانة خطوط السكة وتاهيل المحطات وانتهى الامر بتوقيع عقود نقل المنتجات النفطية من الدورة وبيجي الى ام قصر ، حاول البعض النيّل من تلك الانجازات من خلال تضخيم عوارض والحوادث البسيطة التي تحصل جراء العمل ، وآخرها ما حصل في المشاهدة اذ حصل حادث بين محطتي المشاهدة والدجيل الى ام قصر ، اذ خرجت الاحواض عن مسار خط السكة والان يقوم فريق فني مختص باعادة هذة الاحواض الى مسارها وسوف تقدر الاضرار المادية بعد رفع الحادث ، كما نود ان ننوه الى عدم وجود خسائر او اضرار بشرية والحمد لله ، وان الملاكات الهندسية والتقنية وجميع منتسبي السكك عازمون على مواصلة العمل بالرغم من كل التحديات .

يتبع.



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