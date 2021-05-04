البارزاني يلتقي قيادتي حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني

2021/05/04 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني زيارة الى محافظة السليمانية لعقد سلسلة من اللقاءات مع القيادات الحزبية فيها.

واجتمع البارزاني فور وصوله السليمانية وفي مقر حركة التغيير بالمنسق العام للحركة عمر سيد علي، في حين ذكرت مصادر انه سيلتقي في وقت لاحق قيادات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان البارزاني قد اجتمع مساء أمس في أربيل مع قيادات جماعة العدل الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني، ضمن سلسلة لقاءات تهدف الى بحث إجراء الانتخابات العراقية والحفاظ على وحدة صف القوى والاطراف الكردية.

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