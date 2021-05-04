2021/05/04 | 12:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادمة من سوريا..إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (4 أيار، 2021) إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، قادم من سوريا.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية استخباراتية استباقية أحبطت عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع قادمة من سوريا الى محافظة نينوى، عبر الشريط الحدودي المحاذي لناحية ربيعة".

وبينت: "حيث تم اعتقال اثنين من المتعاونين مع المهربين وضبط المواد الطبية المهربة والتي تقدر حوالي ٣٠٠ كارتون بأنواع مختلفة"، مضيفة "وسيتم تسليم المواد أعلاه إلى مكتب مكافحة اجرام نينوى وحسب قرار القاضي المختص".

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