وثائق إسرائيلية أزيلت عنها السرية تكشف: - نبيل عودة

2021/05/04 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة الغاء الحكم العسكري عن المواطنين العرب حدث بعد ان ايقنت الحكومة انه لا مجال لعودة المشردين في داخل اسرائيل لقراهم!!ترجمة واعداد: نبيل عودةتكتشف بالتدريج حقائق كانت تلفها السرية ومنع النشر، وما زالت ارشيفات اسرائيل تخفي الاف الوثائق بل ويجري تمديد سريتها، لاخفاء حقائق حول جرائم واعمال منافية لأي قانون دولي ارتكبت ضد ابناء الشعب الفلسطيني.



كما يبدو الغي الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1966 ......





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