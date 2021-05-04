السلام الداخلي - فارحة مجيد عيدان

2021/05/04 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارحة_مجيد_عيدان عندما تدخل في نقاش عقيم وتعلم بأنه لا فائدة من اقناع الاخر بخطئه فتتركه خاطئا وانت تشعر انك لا تستطيع تغيير كل الناس...



عندما تسمع لشخص يكذب وانت تعلم بأنه يكذب وتتركه يكذب وانت تمتع عينيك بحركات جسمه الكاذبة بهدوء دون ازعاجك...



عندما تقرأ وتبتسم وتتصور الكاتب يبتسم معك ويشاركك فرحك وحزنك وافكارك...



عندما لا تشعر بحقد أو كره لشخص يختلف عنك بالرأي ووجهات النظر… ......





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