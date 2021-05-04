في ظروف غامضة.. مقتل دبلوماسية سويسرية في إيران

2021/05/04 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه تم العثور على دبلوماسية كبيرة في السفارة السويسرية بطهران ميتة بعد سقوطها من مبنى شاهق كانت تعيش فيه في شمال المدينة، وفقا لصحيفة الغارديان.

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