2021/05/04 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، اليوم الثلاثاء، مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وكان في استقبال وفد الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا الذي ضم أحمد سليمان، أحمد بركات، صلاح درويش، أعضاء المكتب السياسي للحزب، ستران عبدالله مسؤول المكتب وعدد من اعضاء مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين اعلام الاتحاد الوطني والكوردستاني والحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا والاوضاع الراهنة في غربي كوردستان.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي يزور مكتب اعلام الاتحاد الوطني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي يزور مكتب اعلام الاتحاد الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).