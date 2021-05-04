مدرب الشرقاط: ماضون في تحقيق النتائج الايجابية للوصول الى الممتاز

2021/05/04 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أكد مدرب فريق الشرقاط بكرة القدم أن فريقه ماضٍ في تحقيق النتائج الايجابية في دوري الدرجة الاولى المؤهل للدرجة الممتازة بعد تغلبه على غاز الشمال بهدف نظيف في اول ظهور له بالمنافسة.

وقال محمد عطية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع "، اليوم الثلاثاء: إن "هذا الفوز منحنا دافعا معنويا كبيرا لتحقيق نتائج افضل في الادوار المقبلة بالوصول الى دوري الاضواء على الرغم من الامكانيات المالية البسيطة التي يمتلكها النادي".

واضاف عطية " لقد كان لاعبونا على قدر المسؤولية وحصلنا على ثلاثة نقاط من نادي غاز الشمال في كركوك، وهذا يعني لنا الكثير لاسيما أن الدوري يقام من مرحلة واحدة ،لذلك عملنا على وضع ستراتيجية مناسبة لتحقيق حلم أبناء قضاء الشرقاط".

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