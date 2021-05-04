ضبط شحنة ’مقطعات دجاج’ في ميناء أم قصر الأوسط (صورة)

2021/05/04 | 13:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط 3 عجلات تحتوي على مَقطعات دجاج منتهية الصلاحية.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 أيار 2021)، أنه "تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط عجلات عدد 3 نوع (براد) داخل الحرم الكمركي تحتوي بداخلها مَقطعات دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف البيان أن "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من مركز شرطة كمرك ام قصر الأوسط وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة".

واشارت الهيئة الى انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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