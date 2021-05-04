التجارة العراقية: إطلاق الدفعة الأخيرة من مستحقات الفلاحين خلال الأيام القادمة

2021/05/04 | 13:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة التجارة العراقية ، اليوم الثلاثاء، موعد توزيع مستحقات الفلاحين والمسوقين للموسم التسويقي العام 2020.وذكر بيان للوزارة نشر اليوم الثلاثاء، أن "موعد اطلاق الدفعة الاخيرة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للموسم التسويقي 2020 سيكون …

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