النفط العراقية: خفض الإنتاج ضاعف إيرادات العراق لـ6 مليارات دولار شهرياً

2021/05/04 | 13:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن قرار خفض الإنتاج ضاعف من إيرادات العراق الى 6 مليارات دولار شهريا، بعد ارتفاع الأسعار، فيما أشارت الى أنها لم تتسلم أية إيرادات حتى الآن من إقليم كردستان ضمن بنود الموازنة.وقال المتحدث بإسم …

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