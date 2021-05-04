القضاء العراقي: رفد خزينة الدولة بقرابة 44 مليار دينار

2021/05/04 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن رفد خزينة الدولة بقرابة 44 مليار دينار العام الماضي.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 آيار 2021)، ان "مؤسسات القضاء وضعت نحو 44 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات".

وأضاف البيان، ان "مجلس القضاء الأعلى يستحصل إيراداته من جباية الرسوم والأمانات ورسم الطابع والتي تستقطع من خلال وصولات الرسوم في المحاكم والدوائر التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى".

من جانبه، ذكر مدير قسم الموازنة في المجلس عصام عباس عبد المجيد، ان "إيرادات القضاء للعام 2020 بلغت أكثر من 43 ملياراً و868 مليون دينار"، مبينا أن "هذه المبالغ جرى تحصيلها من أقيام رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى أمانات الصندوق".

وتابع عبد المجيد، أن "ما تتم جبايته هي رسوم سيادية مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي".

واشار الى ان "القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة"، وزاد أن "إيراداتنا لا ننفق منها شيئاً، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة".

واوضح عبد المجيد، أن "عدم زيادة الأمانات والرسوم السيادية التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين"، لافتا إلى أن "إجراءات كثيرة كانت في السابق تكلف الميزانية أموالا اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي".

واكد، أن "ديوان الرقابة المالية يتسلم حساباتنا الختامية للعام الماضي ضمن المدة المقرّرة، وبنسب إنجاز عالية"، مشيرا الى "موازنة مجلس القضاء الأعلى تعد بناء على الاحتياجات المتوقعة للمجلس وللمحاكم ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب بعد مناقشتها"، مشددا على ان"السلطة القضائية حرصت على إعادة تنظيم الموازنة الخاصة بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع الراهن".

ونوه بأن "رواتب منتسبي مجلس القضاء الأعلى للدولة العراقية لا تدفع من هذه الإيرادات"، موضحا أن "الرواتب معدة على أساس الدرجات الوظيفية المشغولة من قبل الموظفين أو تلك المستحدثة".

وختم عبد المجيد، انه "على الرغم من تفشي الجائحة خلال العام الماضي إلا أن الدوائر والمحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى أنجزت أعمالها ولاسيما في ما يخص الجانب المحاسبي والحسابات الختامية ،حيث حققت إيراداتها بتنامي مستمر كدأب الأعوام السابقة ورحلت إيراداتها بالمبالغ المتحصلة والتي أعلنتها الإحصائية المالية".

N.A

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