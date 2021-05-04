جماهير اليونايتد تتوعد: أحداث لقاء ليفربول مجرد بداية

2021/05/04 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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توعدت جماهير مانشستر يونايتد بمزيد من الاحتجاجات، خلال مباراة ليستر سيتى المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن منظمي احتجاجات جماهير مان يونايتد ضد عائلة الجليزر، أكدوا أن أحداث الأحد الماضي، ضد ليفربول مجرد بداية.

وأضافت، أن "جماهير اليونايتد تخطط للمزيد من الاحتجاجات في مباراة الفريق المقبلة على أرضه أولد ترافورد، امام ليستر سيتي".

وأوضحت أن "مشجعي مانشستر يونايتد، شددوا على أنهم لم يشعروا أبدًا بالتهميش والتجاهل، بعد أن كان يونايتد جزءاً من الست أندية التي تتطلع إلى إنشاء دوري أوروبي جديد".

وتابعت أن "مسؤلي مانشستر يونايتد بالتنسيق مع الجهات الأمنية في أولد ترافورد، قاموا بمراجعة الإجراءات الأمنية، بعد ما اقتحم نحو 200 متظاهر أولد ترافورد وأجبروا على إلغاء مباراة الأحد ضد ليفربول".

وتسببت احتجاجات جماهير مان يونايتد والأحداث العنيفة، في تأجيل مباراة ليفربول التي كان من المقرر إقامتها علي ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، خلفاً للمتصدر مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

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