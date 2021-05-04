الصورة الملازمة والصورة المفارقة؛ من الحقيقة إلى الحق - نايف سلوم

2021/05/04 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم "لأنّ الحقّ لا يبطل فهو جديد قائم أبداً!" يقول ابن رشد في تلخيص "ما بعد الطبيعة" لأرسطو بشرح الاسكندر الأفروديسي وثامسطيوس، في المقالة الموسومة بحرف اللام Lamda (11) من مقالات "ما بعد الطبيعة": "إنّ الصور ليست بكائنة ولا فاسدة إلا بالعَرَض، وأنّه لمكان هذا (في هذا المكان) ليس للصور الأفلاطونية غناء في الكون، إن كانت موجودة أعني الصور المفارقة التي يقول بها أفلاطون.



ويبيّن أيضاً أنّ الكليّات ( ......





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