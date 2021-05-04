2021/05/04 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تحاول أن تجعل ملف المياه ورقة ضغط لتنفيذ أهدافها، فيما وجهت دعوة للحكومة للإسراع في توقع اتفاقية مع انقرة حول حصة العراق.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تهاجم تركيا وتوجه دعوة عاجلة للحكومة المركز الخبري الوطني.

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