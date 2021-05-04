بايدن يرفع عدد اللاجئين المسموح بدخولهم البلاد الى 62500 لاجئ العام الجاري

2021/05/04 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن رفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى اثنين وستين الفا وخمس مئة لاجئ خلال العام الجاري.

وجاء القرار بعد ان واجه الرئيس بايدن انتقادات شديدة من عدة أوساط من بينها حلفاؤه الديمقراطيون، نتيجة موقفه السابق الذي قال فيه انه يحتاج المزيد من الوقت لإعادة بناء برنامج اللاجئين والذي كان سيبقي على العدد السابق المسموح به وهو خمسة عشر الف لاجئ فقط.

وأكد بايدن ان القرار يمحو العدد المنخفض تاريخيا الذي حددته إدارة سلفه دونالد ترمب، والذي لا يعكس قيم أميركا بوصفها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم، وسيعزز أيضا الجهود الجارية لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على قبول اللاجئين، للوصول إلى قبول مئة وخمسة وعشرين الف لاجئ وفق ما هو مخطط للسنة المالية المقبلة.

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