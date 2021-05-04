انقلاب 9 عربات قطار محملة بالنفط الأسود في منطقة النباعي شمالي بغداد

2021/05/04 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت تسع عربات لقطار محملاً بمادة النفط الأسود عن السيطرة في منطقة النباعي شمالي بغداد وفق ما اعلنت عنه مصادر محلية.

وقالت المصادر إن السبب الرئيس وراء انقلاب العربات، هو مكابح إحدى العربات التي اشتغلت فيها بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حدوث اصطدام قوي بعربات القطار الأخرى وخروجها عن السكة الحديدية وانقلابها.

وأضافت المصادر، أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بشرية، لكن حدث انسكاب للمنتوج النفطي الذي كانت تحمله تلك القاطرات، وهو مادة النفط الأسود مشيرة الى ان لجنة فنيّة من وزارة النقل، ودائرة السكك، وصلت إلى موقع الحادث، للاطلاع على تفاصيله، وفتح تحقيق مفصل في ملابساته.

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