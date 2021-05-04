مقتل 23 واصابة 70 آخرين جراء انهيار جسر مترو في العاصمة المكسيكية

2021/05/04 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر للمترو لحظة مرور قطار عليه في المكسيك الى ثلاثة وعشرين قتيلا.

وأكدت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلاوديا شينباوم فور وصولها الى موقع الحادث انه اسفر أيضا عن إصابة سبعين شخصا، وذلك بعد انهيار الجسر قرب محطة أوليفوس على الخط الثاني عشر من المترو جنوبي العاصمة، في حين أظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين وهم يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية، فضلا عن قيام عمال آخرين بإبعاد الأشخاص الفضوليين بسبب خطر انهيار أجزاء أخرى من الجسر.

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