تعود إلى تنظيم داعش.. السلطات العراقية تضبط طنا من المواد المتفجرة

2021/05/04 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ضبط مخزن للعتاد يحتوي على مواد شديدة الانفجار يصل وزنها إلى طن في العاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

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