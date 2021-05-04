تخليد اسم “الإمبراطور” أدريانو في قاعة المشاهير بالبرازيل

2021/05/04 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم تخليد اسم المهاجم البرازيلي السابق أدريانو ليتي ريبيرو، الملقب بالإمبراطور، في قاعة المشاهير بملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو، وفقاً لما أعلنته الحكومة الإقليمية.تم اختيار أدريانو (39 عاماً)، لترك بصمات قدمه في قاعة المشاهير، التي تخلد أسماء أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بالإضافة إلى أساطير الرياضات الأخرى منذ عام 2000.

وسيكون لاعب إنتر ميلان السابق هو اللاعب رقم 123 الذي يتم تكريمه وضمه إلى قائمة مختارة تضم بالفعل أسماء نجوم كبار مثل بيليه وغارينشا وزاغالو وزيكو وروماريو، وآخرون جدد مثل رونالدينيو غاوتشو، ورونالدو نازاريو، ومارتا.

وقال المهاجم البرازيلي السابق في تصريحات لبوابة (ge): “متحمس للغاية، كان حلمي دائماً، كنت أود أن يكون والدي هنا لرؤيته”.

وأكدت المنظمة المسؤولة عن الرياضة في ريو دي جانيرو، الهيئة التي أعلنت دخول اسم أدريانو ضمن تلك المجموعة من الأساطير، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حفل انضمام الإمبراطور إلى مشاهيرها لن يتم إلا عندما يُسمح بتواجد الجمهور في الملاعب، وهو أمر محظور في هذه الأثناء، بسبب وباء كورونا.

وأقر المهاجم البرازيلي السابق، الذي نال شهرة عالمية في إنتر ميلان، بأنه أصيب بالاكتئاب قبل بضع سنوات بعد وفاة والده في عام 2004، وهي خسارة دمرته وشكلت بداية تراجعه كلاعب كرة قدم من النخبة.

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