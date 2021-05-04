برلمان كوردستان يضيف فقرة جديدة الى جلسته رقم 12

2021/05/04 | 14:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت رئاسة برلمان كوردستان، فقرة جديدة الى برنامج جلستها الاعتيادية رقم 12 للفصل الربيعي من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة.

وقالت الرئاسة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الثلاثاء، انها قررت اضافة فقرة رابعة الى برنامج جلستها الاعتيادية رقم 12 للفصل الربيعي من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، وفقا لاحكام المادة (اولا) من المادة (83) من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان-العراق.

واشار البيان الى، ان الفقرة الراعبة هي كالتالي:

4-اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون (محكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان – العراق)،

هذا ومن المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، يوم غد الاربعاء، جلسته الاعيتادية رقم 12 للفصل الربيعي من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان أمس الاثنين، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمقترحات القوانين التالية:

1- مقترح قانون حماية الوثائق والمخطوطات

2- مقترح قانون حماية وثائق اقليم كوردستان-العراق.

3- مقترح قانون حماية الوثائق والارشيف القومي لاقليم كوردستان.

واضاف البيان: ان الجلسة ستشهد ايضا طرح فكرة البرلمانية ليزا فلك الدين صابر حول الطاقة الشمسية كمصدر لانتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان.



بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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