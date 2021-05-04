2021/05/04 | 14:06 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن: سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/04 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).