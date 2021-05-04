اجتماع مرتقب لوضع آليات إنهاء العام الدراسي

2021/05/04 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نور الزيدي

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب مع وزارة التربية من أجل وضع آليات إنهاء العام الدراسي.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة ومن خلال اطلاعها ومتابعتها لدوام المراحل التي سمحت لهم اللجنة العليا للسلامة الوطنية بالدوام الحضوري تبين وجود إصابات بين الملاكات التعليمية والطلبة".

وأشار الى أن "تلك الاصابات أثرت بشكل واضح على مستوى الطلبة وانقطاع بعضهم عن الحضور للدوام لمدة أسبوعين أو أكثر، الأمر الذي استدعى اللجنة للمطالبة بتعليق الدوام الحضوري لكافة المراحل".

وأكد الياسري أن "اجتماعاً مرتقباً بين اللجنة والملاك المتقدم في وزارة التربية سيعقد من أجل وضع آليات إنهاء العام الدراسي"، مبيناً أن "عدة مقترحات ستتم مناقشتها في الاجتماع ،وستكون النتائج لصالح التلاميذ والطلبة والحفاظ على المستوى العلمي".

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ملتزمة بالإجراءات الوقائية في الدوام الحضوري، فيما أشارت الى عدم وجود نية لتلقيح الملاكات التربويَّة والطلبة إجبارياً.

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