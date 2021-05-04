ايران :وفاة 344 شخصا بسبب كورونا خلال الساعات الـ24

2021/05/04 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة

والعلاج والتعلیم الطبي الايراني، وفاة

344 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة،

بلغ عدد المتوفین في ایران 73 الفا و 219

شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم خلال

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