مقتل ضابط ايراني اثناء اشتباك مع مسلحين

2021/05/04 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد فوج قوات الحدود في محافظة

كردستان العميد "عليرضا مرزباني" عن

مقتل احد عناصر فوج حرس الحدود في منطقة

" مريوان" الحدودية التابعة لمحافظة

كردستان الايرانية خلال اشتباك مع

مسلحين.

وأفادت وكالة

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