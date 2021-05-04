مقتل دبلوماسية سويسرية في طهران

2021/05/04 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، بمقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: "مقتل موظفة (51 عاما) في السفارة السويسرية إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران".

وتابع قائلا: "لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما".

والسفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.

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