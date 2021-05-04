’’لا مؤشر لعودة الجلسات’’.. برلماني يؤكد تفشي كورونا بين موظفين وأعضاء في البرلمان

2021/05/04 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم الثلاثاء ( 4 أيار 2021)، عن موعد عودة جلسات مجلس النواب العراقي، بعد اخفاق المجلس بعد أكثر من جلسة بسبب عدم وجود نصاب قانوني.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم): "إننا نعتقد أن جلسات مجلس النواب العراقي، سوف تعود بعد عطلة عيد الفطر"، مؤكداً بالقول: "حتى اللحظة لا توجد أي معطيات على عقد جلسات خلال الأيام القليلة القادمة".

وبين، أن "تعطيل جلسات مجلس النواب، جاء بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، خصوصاً مع وجود إصابات بصفوف النواب وعدد من موظفي المجلس، وهذا التعطيل ليس لأسباب أو أهداف سياسية".

ويوم الخميس الماضي، قالت النائبة عن كتلة النصر البرلمانية، ندى شاكر جودت، ان هنا سبباً آخر غير تفشي كورونا وراء عدم عقد جلسات مجلس النواب.

وأضافت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "11 نائباً في مجلس النواب، أُصيبوا بفيروس كورونا"، مشيرةً إلى أن "العراق على بوابة الخطر، خصوصاً وأن الفايروس الهندي على أبواب العراق لعدم اتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات الكافية للحماية من ذلك الوباء وتلك الموجة"، على حد تعبيرها.

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