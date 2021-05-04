إيران: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و344 حالة وفاة

2021/05/04 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، اليوم الثلاثاء (04 أيار 2021)، تسجيل 20150 إصابة جديدة بفايروس كورونا و344 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، أنه "منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 20150 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و575 ألفا و737 إصابة مؤكدة".وأضافت، أن "من بين المصابين الجدد، اُدخل 2985 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مشيرةً إلى تعافي "مليونين و22 ألفا و586 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

وأوضحت، أن "5477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، مبينةً "تسجيل 344 حالة وفاة من المصابين بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 73219 حالة وفاة".

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