’’بهدف ترسيخ تسلطها’’.. السامرائي يتهم قوى سنية بتشكيل جيوش إلكترونية ’’للتسقيط’’

2021/05/04 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس "حزب المسار المدني"، النائب مثنى السامرائي، إن بعض القوى السياسية السنية التي تحاول أن تكون متسلطة، تعمل على إزاحة أي شخصية سنية بارزة تبحث عن حقوق محافظتها.

وذكر السامرائي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن "الصراع السياسي محتدم بين جميع القوى السياسية وأنا لا أمتلك قوة مسلحة ولا قوة نصارع بها، وأن أي شخصية سنية بارزة تطالب بحقوق محافظتها وتكون خصما لبعض القوى السنية التي تحاول أن تكون متسلطة".

وأضاف، أن "هذه القوى تقوم بمحاولة إزاحة هذه الشخصيات باستخدام أساليب مختلفة، حتى وصل الحال إلى تسخير جيوش إلكترونية تنفق عليها شهريا 200 ألف دولار".

وتابع، "أنا لم أعمل موظفا في الدولة ولا اقتنيت من المال العام وأنا رجل اقتصادي أعمل منذ تسعينيات القرن العشرين بمجال القطاع الطباعي وهذه مهنتي وأفتخر بها وكنت عضوا في الاتحاد العربي للصناعات الورقية ولدي إجازة التنمية الصناعية منذ سنة 1993".

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