مكافحة المتفجرات تعالج عبوتين ناسفتين في تكريت

2021/05/04 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، معالجة عبوتين ناسفتين في محافظة صلاح الدين.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين تمكنت من معالجة عبوتين ناسفتين في منطقة الفتحة بمدينة تكريت".واضاف البيان أنه "بعد ورود نداء لخبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين وجود عبوات ناسفة محلية الصنع عددها (٢) من مخلفات المجاميع الارهابية وتمت معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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