القضاء: نسبة أدمان الشباب للمخدرات تصل 50%

2021/05/04 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن نسبة إدمان الشباب على المخدرات قد تصل إلى 50%، فيما حدد العوامل الرئيسة المسببة لتعاطي الشباب للمخدرات.وقال قاضي محكمة تحقيق المسيب نبيل الطائي […]

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