الفرات يسجل مستوى انخفاض لأول مرة في تأريخه.. وتحذيرات تدق جرس الانذار في العراق

2021/05/04 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء من انخفاض مناسيب مياه الفرات في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان إن “تركيا تحاول بين الحين والاخر استخدام ورقة المياه لتنفيذ ما تخطط له بدولتي مسرى نهر الفرات بشكل خاص”.

وأضاف الشمري، أن “اعلان مسؤول في شمال سوريا عن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بأكثر من 5 امتار ولأول مرة في تاريخه، امر خطير وينذر بالأمر نفسه في العراق”.

ودعا الشمري مجددا الحكومة إلى “الاسراع بتوقيع اتفاقية مع تركيا حول حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وعدم استخدام الأمر كورقة ضغط لتنفيذ أهدافها”.

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