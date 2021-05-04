2021/05/04 | 14:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تحدد موعد اطلاق الدفعة الاخيرة من مستحقات الفلاحين

حددت وزارة التجارة، الثلاثاء، موعد توزيع مستحقات الفلاحين والمسوقين للموسم التسويقي عام ٢٠٢٠.

وذكر بيان للوزارة، أن “موعد اطلاق الدفعة الاخيرة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للموسم التسويقي ٢٠٢٠ سيكون خلال الايام القادمة”.

وكان وزير التجارة علاء الجبوري أعلن في الخامس من نيسان الماضي، قرب الانتهاء من ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة، بعد التخصيصات المالية الأخيرة لوزارة المالية لدفعها.

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