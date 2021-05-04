القاضي نبيل الطائي: دخول المرأة على خط تجارة المخدرات في العراق

2021/05/04 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قاضي محكمة تحقيق المسيب، نبيل الطائي، في بيان نشرته صحيفة مجلس القضاء الأعلى، إن جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال بل تبين تورط النساء في تلك الجرائم.

وأشار الطائي إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات، العوز المادي الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية، والبطالة، ولفت إلى أن نسبة الإدمان بين الشباب تصل الى خمسين بالمئة، النسبة الأكبر منها في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية، وأكد أن عدد دعاوى المخدرات تجاوزت عدد دعاوى المشاجرات، مبينا أنه تم القبض على مجاميع مختلفة من عصابات المتاجرة بالمخدرات ومن بينهم نساء.

هذا، ودعا الطائي الجميع إلى التكاتف في قضاء المسيب للقضاء على هذه الآفة الخطرة التي أصبحت تفتك بالشباب وتهدد المجتمع وتؤثر على جميع مفاصله الاجتماعية.

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