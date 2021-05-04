ردٍ عدائي.. إثيوبيا تجيب على تلويح السودان بفتح ملف السيادة على “بني شنقول”

2021/05/04 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، تمسكها بالوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة، معربة عن رفضها ربط أزمة الحدود مع السودان بملف السد.وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، […]

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إثيوبيا تجيب على تلويح السودان بفتح ملف السيادة على “بني شنقول” المركز الخبري الوطني.

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